محافظ المنيا يتفقد المواقع المقترحة لإنشاء كوبرى بديل على النيل

تفقد عصام البديوى محافظ المنيا المواقع المقترحة لإنشاء كوبرى ثان بديل على النيل ، يرافقه أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لدراسة أوجه الخلل بطريق الشرفا ، كما تفقد المحافظ طريق الشرفا وعدد من المحاور المرورية به .

أجرى المحافظ واللجنة الفنية معاينة للمواقع المقترحة للكوبرى الجديد جنوب الكوبرى الحالى للاتفاق على الموقع النهائى له وذلك لرفع تقرير تفصيلى بالمقترح إلى الجهات المعنية .

ضمت اللجنة المهندس عبدالله صلاح مندور رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكبارى بأسيوط والعميد عادل جلال مدير إدارة المرور، المهندسة ايفيت اسحاق مدير مديرية الطرق والكبارى والمهندس بهاء أبو البيه مدير عام الطرق بالمنيا و الدكتور حمدى بديع استاذ مساعد هندسة الطرق والمرور بجامعة المنيا ودكتور محمد موسى ابوحليقة المستشار الجيولوجى للمحافظة ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا والمهندس محمد مصطفى رئيس مدينة المنيا الجديدة .

قال المحافظ ان معظم الآراء تتجه لاختيار موقع الكوبرى البديل جنوب الكوبرى الحالى ، ليقترب من مركز ابوقرقاص وينتهى فى المنطقة الصناعية ، ويكون مدخلا جنوبيا لمدينة المنيا الجديدة ليصبح محورا جديدا للتنمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم لإجراء معاينة لتلك المواقع على الخريطة والاتفاق على موقع الكوبرى البديل على النيل ليكون حلا جذريا وقاطعا لكافة المشاكل المتعلقة بالطريق ، كما سيساهم الكوبرى فى تخفيف الضغط على كوبرى النيل بمدينة المنيا ، فضلا عن استقباله للسيارات ذات الحمولات الثقيلة والعالية .

وكان محافظ المنيا قد شكل لجنة فنية لدراسة ومعرفة أوجه الخلل واسباب الحوادث بمنطقة الشرفا ، والتى تعرضت لحوادث متكررة كان اخرها ، حادث اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت واخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا ، وأسفر الحادث عن مصرع 12 وإصابة 28 شخصا ، معظمهم من عمال المحاجر.