مجلس الوزراء يوافق على نقل ملكية 42 عمارة بمدينة بدر للمنتفعين من الروبيكى

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على نقل ملكية (42) عمارة بـ 1008 وحدات بالحى السابع بمدينة بدر من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم توفيرها للمنتفعين من مشروع الروبيكى.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بنى سويف، إلغاء الموافقة السابقة الصادرة من مجلس الوزراء بالتصرف بالبيع في مساحة 300 فدان من أملاك الدولة لصالح شركة الشمس للسكر لإقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر عليها، وذلك لعدم التزام الشركة بالجدول الزمنى المقرر لإقامة المشروع بما يعكس عدم جديتها. ويتيح هذا القرار للمحافظة إعادة طرح مساحة الأرض مرة أخرى، لمستثمر أكثر جدية، فى إطار حرص الدولة على عنصر الإنجاز فى تنفيذ المشروعات المختلفة.