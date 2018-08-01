video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس الوزراء يوافق على نقل ملكية 42 عمارة بمدينة بدر للمنتفعين من الروبيكى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:34 م
مجلس الوزراء يوافق على نقل ملكية 42 عمارة بمدينة بدر للمنتفعين من الروبيكى مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على نقل ملكية (42) عمارة بـ 1008 وحدات بالحى السابع بمدينة بدر من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم توفيرها للمنتفعين من مشروع الروبيكى.

 

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بنى سويف، إلغاء الموافقة السابقة الصادرة من مجلس الوزراء بالتصرف بالبيع في مساحة 300 فدان من أملاك الدولة لصالح شركة الشمس للسكر لإقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر عليها، وذلك لعدم التزام الشركة بالجدول الزمنى المقرر لإقامة المشروع بما يعكس عدم جديتها. ويتيح هذا القرار للمحافظة إعادة طرح مساحة الأرض مرة أخرى، لمستثمر أكثر جدية، فى إطار حرص الدولة على عنصر الإنجاز فى تنفيذ المشروعات المختلفة.  

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

الحكومة توافق على انضمام مصر إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان

الحكومة تمد مهلة المستثمرين السياحيين بالأقصر وأسوان لسداد مستحقات الدولة 6 أشهر

مشروع الروبيكي

نقل للعمارات

سكر البنجر

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة