لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تعاود مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد

كتب – إسلام سعيد

قالت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إنها تستأنف اليوم الأربعاء استكمال مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد وذلك فى ضوء ما تلقته من آراء وملاحظات من الغرف الصناعية حول القانون على مدار الفترة الأخيرة.

وكانت اللجنة قد دعت جميع الغرف الصناعية إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإبداء الرأى والملاحظات حوله، وكذلك دراسة المقترحات التى يراها القطاع الصناعى مناسبة وذلك لتضمينها فى مشروع القانون قبيل إرساله إلى المجموعة الاقتصادية و مجلس الوزراء.