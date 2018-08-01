video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تعاود مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:00 ص
لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تعاود مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

قالت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إنها تستأنف اليوم الأربعاء استكمال مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد وذلك فى ضوء ما تلقته من آراء وملاحظات من الغرف الصناعية حول القانون على مدار الفترة الأخيرة.

وكانت اللجنة قد دعت جميع الغرف الصناعية إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإبداء الرأى والملاحظات حوله، وكذلك دراسة المقترحات التى يراها القطاع الصناعى مناسبة وذلك لتضمينها فى مشروع القانون قبيل إرساله إلى المجموعة الاقتصادية و مجلس الوزراء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى نقاط.. تعرف على أهم مقترحات "اتحاد الصناعات" لمشروع قانون الجمارك الجديد

قانون الضرائب

اتحاد الصناعات

اخبار الاقتصاد

الغرف الصناعية

قانون الجمارك الجديد




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

باحثون يطورون ذكاء اصطناعيا يمكنه تحديد شخصيتك من حركة عينيك

باحثون يطورون ذكاء اصطناعيا يمكنه تحديد شخصيتك من حركة عينيك

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة