فيديو.. وزيرة الهجرة: قرار مد إجازات المصريين العاملين بالخارج "تاريخى"

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الوزارة كانت قد تلقت شكاوى وطلبات كثيرة فيما يتعلق بإجازات المصريين فى الخارج، موضحة أن بعض المحافظات كانت قد رفضت تجديد إجازات المصريين فى الخارج، فقامت وزارة الهجرة بمجهود فى هذا الشأن سواء بمثولها أمام مجلس المحافظين للمطالبة بالموافقة على السماح لهم بتجديد إجازاتهم وعرضت على رئيس الوزراء التوصية التى خرجت من اللجنة التى تم تشكيلها لمناقشة الموضوع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، أن هذا القرار تاريخى من رئيس الوزراء وموافقته مشروع القرار بإطلاق إجازات المصريين فى الخارج والمعارين فى الخارج، موضحة أنه تسهيلاً لهم تم إطلاق الإجازات سنوياً وبدون سقف محدد.

وأوضحت أنه يمكن أن ينوب عن العامل فى الخارج فى تقديم طلب الإجازة قريب من الدرجة الثانية بعد دفع التأمينات الخاصة به ويكون 30 قبل نهاية الإجازة والإعارة وهذا هو التغيير فى القرار، ويتعين السلطة المختصة الموافقة على طلب الإجازة فى خلال 15 يوما.

وذكرت وزيرة الهجرة، أنه فى منتدى المصرين فى الخارج الذى أطلق أول أمس بعد إطلاق مبادرة "إجازتك فى وطنك"، وحضر المنتدى 500 من المصريين فى الخارج وتم تنظيم المنتدى بورش عمل من ممثلى وزارات عديدة، لافتة إلى أنه من ضمن توصيات المنتدى أن البنك المركزى وافق على دراسة تقسيط الجمارك لسيارات المغتربين.