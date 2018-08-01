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صور.. الأقصر تطبق الهوية البصرية لأول مرة بوضع الشعار على مبنى السجل المدنى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:44 ص
صور.. الأقصر تطبق الهوية البصرية لأول مرة بوضع الشعار على مبنى السجل المدنى جانب من وضع الشعار الجديد على مبنى السجل المدنى
الأقصر – أحمد مرعى
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في أول خطوة لتطبيق مشروع الهوية البصرية ووضع شعار الأقصر الجديد بالمباني الحكومية، وبعد الانتهاء من إنشاء مبنى السجل المدنى الجديد بالأقصر بمساهمة من المحافظة لحل أزمة مبنى السجل المدنى التابع لوزارة الداخلية بالأقصر، وتم تنفيذ أول تطبيق على مبنى حكومى لمفهوم الهوية البصرية ووضع الشعار الجديد على واجهة المبنى.
 
وكان محمد بدر محافظ الأقصر قد تفقد سير العمل بالمبنى بعد أن أوشك بالانتهاء ولمتابعة وضع الشعار الجديد على واجهة المبنى فى أول تطبيق عملى لها، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع موسع مساء أمس، مع مختلف الأجهزة المعنية لوضع خطة العمل الخاصة بتطبيق الهوية البصرية التى تم الانتهاء من وضعها بالتعاون مع الجامعة الألمانية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الأقصر والجامعه الألمانية. 
 
ويأتى مشروع انشاء مبنى السجل المدنى الجديد لتخفيف المعاناة عن المواطنين الذين كانوا يعانون من سوء حالة المبنى الحالى وخاصة فى مدينى الأقصر وإسنا، وقامت المحافظة بتخصيص التكلفة الاجمالية للمشروع  لتطوير السجل المدنى بالأقصر وإسنا، حيث يتضمن المبنى المقام على مساحة 200 متر مربع والمكون من طابقين، تم تخصيص الطابق الأول منه لتقديم كافة خدمات السجل المدني للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والطابق الثانى يتضمن الأعمال الإدارية وسجلات الحفظ، ويتم تجهيز المقر بمنافذ معاملات حضارية ومقاعد لاستراحة المواطنين لمنع التكدس، حيث تم التاكيد على ضرورة مراعاة مراعاة الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، سواء من مقاعد الانتظار أو الممرات المخصصة للكراسي المتحركة، وكذلك تسهيل عمليات التنقل ما بين الطوابق.
 
الأقصر تطبق الهوية البصرية لأول مرة بوضع الشعار الجديد علي مبنى السجل المدنى الجديد
الأقصر تطبق الهوية البصرية لأول مرة بوضع الشعار الجديد علي مبنى السجل المدنى الجديد

جانب من وضع الشعار الجديد علي مبني السجل المدني
جانب من وضع الشعار الجديد علي مبني السجل المدني

اول تطبيق لمشروع الهوية البصرية بمباني حكومية بالاقصر
اول تطبيق لمشروع الهوية البصرية بمباني حكومية بالاقصر

مبني السجل المدني بعد إنشاؤه ووضع الشعار عليه
مبني السجل المدني بعد إنشائه ووضع الشعار عليه
 
 

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