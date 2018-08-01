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رئيس جامعة المنوفية يسلم شهادات إتمام التدريب للطلاب العرب

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:47 م
رئيس جامعة المنوفية يسلم شهادات إتمام التدريب للطلاب العرب رئيس جامعة المنوفية يسلم شهادات إتمام التدريب للطلاب العرب
المنوفية _ محمد فتحى
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سلم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب شهادات إتمام التدريب لطلاب الجامعات العربية الذين تم تدريبهم بكليات التربية والعلوم والحاسبات والمعلومات وفق برنامج تبادل تدريب الطلاب العرب خلال صيف 2018.
 
 
وصرح رئيس الجامعة أنه تم استقبال 8 طلاب من جامعات القدس المفتوحة بفلسطين والأنبار بالعراق والزيتونة بالأردن والجامعة العربية الأمريكية بفلسطين وقامت الجامعة بتدريبهم واعداد برنامج ترفيهى لهم شمل أربع رحلات زاروا خلالها أهم معالم مدينتى القاهرة والإسكندرية.
 
 
وأكد الدكتور عادل مبارك أن برنامج تدريب الطلاب على قدر كبير من الأهمية فى تبادل ونقل الخبرات، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية أوفدت  8 طلاب من كليات الحاسبات والمعلومات والتجارة وهندسة شبين الكوم للتدريب بجامعتى نزوى بسلطنة عمان والزيتونة بالمملكة الأردنية الهاشمية بهدف تعظيم الاستفادة من جميع الخبرات التى تصب بشكل مباشر فى مصلحة الجامعة.

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