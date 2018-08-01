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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:28 م
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رئيس الوزراء الأثيوبى: لم نتطرق حتى الآن لمسألة الحدود مع إريتريا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:01 م
رئيس الوزراء الأثيوبى: لم نتطرق حتى الآن لمسألة الحدود مع إريتريا رئيس الوزراء الأثيوبى الدكتور أبى أحمد
أديس أبابا /أ ش أ/
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 أكد رئيس الوزراء الأثيوبى الدكتور أبى أحمد أن مباحثات بلاده مع أرتيريا لم تتطرق حتى الآن للمسائل الحدودية بين البلدين حيث تم إعطاء الأولوية لتواصل الشعبين.

ونقلت وكالة أنباء إينا الأثيوبية اليوم الأربعاء عن أبى أحمد قوله خلال حفل عشاء فى ولاية مينيسوتا أمس إنه نتيجة لذلك، تم إطلاق خطوط شركات الطيران والاتصالات الهاتفية الدولية المباشرة بين البلدين.

وأشار إلى أن الاستعدادات جارية للبدء في النقل البرى واستخدام الموانئ الإريترية، مؤكدا أن الأعمال التى تتم بعد اتفاق السلام ستساعد فى تعزيز الروابط بين الناس والعلاقات الاقتصادية بين الشعبين.

 


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