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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات الملاكى بالعبور

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:14 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات الملاكى بالعبور اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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قررت نيابة العبور برئاسة المستشار محمد غالب، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات الملاكى من مدينة العبور ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل دفع فديه.

كما قررت النيابة انتداب مهندس فنى بمعرفة مرور القليوبية لرفع بصمة الماتور والشاسيه للسيارات المسروقة التى تم ضبطها وعددها 14 سيارة كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهمان الهاربان.

كانت البلاغات تعددت أمام اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية، من العديد من المواطنين بسرقة سياراتهم من أسفل المنازل بمدينه العبور.

وتم عرضها على اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائى فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وتوصلت التحريات إلى أن وراء سرقات السيارات تشكيل عصابى يضم 6 عاطلين يتزعمهم عاطل يدعى "عنتر" ويقومون بسرقة السيارات الملاكى من أسفل المنازل عن طريق كسر الهوايه والمفتاح المصطنع ثم يقوموا بالاتصال بصاحب السيارة ومساومته على دفع مبلغ مالى كفديه مقابل إعادة السيارة وتوصلت التحريات أنهم استولوا على قرابة 200 ألف جنيه من أصحاب سيارات كفدية مقابل إعادة سياراتهم التى سرقوها منهم.


وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 4 من المتهمين أثناء استقلالهم السيارة رقم 180644 ملاكى شرقيه وهم "ع ع ع" 30 سنة زعيم التشكيل و "م م م" 38 سنة و "أ ج م" 26 سنة و "أ. م" 34 سنة بينما تمكن اثنين من الهرب وهما "أ م ر" 37 سنة و "ن. ع" 26 سنة.

 


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