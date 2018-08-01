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تعرف على اختبارات السمات والكشف الطبى المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:30 ص
تعرف على اختبارات السمات والكشف الطبى المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة عروض طلاب كلية الشرطة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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يؤدى الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية، ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار.

 

وهناك الكشف الطبى المتقدم، حيث يمثل فيه الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة مثل موجات صوتية على "القلب والبطن"، ورسم مخ كهربائى، ومقياس سمع تقليدى، ووظائف الكبد والكليتين والكشف على العقاقير المخدرة وتحليل الايدز وصورة دم كاملة وتحليل السكر وهرمونات الغدة الدرقية وأنزيم تكسير العضلات.

 

وجرى البدء فى التقديم لكلية الشرطة فى 24 يوليو الماضى حتى 13 أغسطس لطلاب الثانوية، ومن 28 وحتى 13 أغسطس لخريجى الجامعات "الضباط المتخصصين"، وذلك فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.


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