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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:14 م
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السيطرة على حريق شب بمحطة بنزين فى الدقهلية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:45 م
السيطرة على حريق شب بمحطة بنزين فى الدقهلية حريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمحطة ببنزين بناحية مركز ميت غمر بسبب ماس كهربائى.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت غمر بنشوب حريق اخل محطة بنزين على طريق ميت غمر الزقازيق.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، والمقدم محمد الحسينى رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين نشوب حريق بماكينة تزويد السيارات بالوقود وحدوث تلفيات بها.

 

وبسؤال رضا م 65 سنة مدير ومسئول المحطة قرر بحدوث ماس كهربائى بالماكينة ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق.

 

 


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