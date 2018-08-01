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السفير أشرف راشد يترأس بعثة منظمة الكوميسا لمتابعة انتخابات زيمبابوى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:18 م
السفير أشرف راشد يترأس بعثة منظمة الكوميسا لمتابعة انتخابات زيمبابوى السفير أشرف رشاد ورئيس وزراء اثيوبيا السابق
كتب - أحمد جمعة
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أوفدت منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا) بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى زيمبابوى التى أجريت يوم 30 يوليو الجارى، وذلك برئاسة السفير أشرف راشد عضو لجنة الحكماء بالكوميسا، وضمت ممثلين عن سكرتارية المنظمة بالإضافة إلى بعض الدول الأعضاء، فضلاً عن بعثات من عدة منظمات آخر ى إقليمية ودولية من بينها بعثة الاتحاد الأفريقى برئاسة رئيس وزراء اثيوبيا السابق هايلى مريام ديسالين.

 

هذا، وتشهد زيمبابوى أولى انتخاباتها الرئاسية بعد تنحى الرئيس السابق "روبرت موجابي" عن السلطة منذ نوفمبر الماضي، حيث يخوضها الرئيس الحالى "ايمرسون منانجوجوا" واثنين وعشرون مرشحاً آخر ون، والتى تتسم بالطبيعة السلمية والهادئة، كما شهدت توافد عدد كبير من الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وتعد بداية جديدة فى مسيرة البلاد.


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