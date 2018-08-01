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الداخلية تضبط عصابة تسرق خطوط البترول بسوهاج

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:21 م
الداخلية تضبط عصابة تسرق خطوط البترول بسوهاج تهريب سولار-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة كمية من السولار من الخط العمومى بسوهاج.. وبحوزتهم 26 طن سولار خام.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة جهينة قيام 4 أشخاص بتركيب محبس بخط السولار العمومى (أسيوط/ سوهاج) التابع لإحدى شركات البترول والمار بالظهير الصحراوى بدائرة المركز، وسحب كمية من السولار داخل بئر بمزرعة للدواجن ملك الأول ونقله بالسيارة رقم ( أ ل ى 872 – ب أ ج 452 ) فنطاس ملك وقيادة الثالث والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء.
 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسيارة مُحملة (26 طن) سولار خام، والسيارة رقم 17549 نقل سوهاج قيادة الثانى "دليل الطريق" وضبط الأدوات المستخدمة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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