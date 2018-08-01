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الجيش الأمريكى: نراقب التحركات الإيرانية بالخليج العربى ونضمن حرية الملاحة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:01 م
الجيش الأمريكى: نراقب التحركات الإيرانية بالخليج العربى ونضمن حرية الملاحة البحرية الأمريكية أرشيفية
كتب – محمود محيى
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قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية ويليام أوربان، إن بلاده على دراية بارتفاع وتيرة العمليات البحرية الإيرانية في الخليج العربى قبالة مضيق هرمز.

وأوضح المتحدث وفقا لوسائل إعلام أمريكية: "نراقب التحركات البحرية الإيرانية عن كثب وسوف نستمر في العمل مع شركاءنا لضمان حرية الملاحة واستمرار حركة التجارة في المياه الدولية".

وفى السياق نفسه، كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قد هدد إيران من مغبة اغلاق مضيق باب المندب فى البحر الأحمر.

وقال نتانياهو، خلال كلمته مساء اليوم الأربعاء، فى مراسم تخريج دورة ضباط بحريين فى حيفا وبمناسبة مرور 70 عاما على تاسيس سلاح البحرية، إنه اذا ما قامت ايران بذلك فستجد نفسها فى مواجهة تحالف دولى يضم إسرائيل أيضا.

 

 

 

 


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