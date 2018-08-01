التنظيم والإدارة: مجلس الوزراء يوافق على قرار بمد أجازات العاملين فى الخارج

كتب : مصطفى عبد التواب

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، موافقة مجلس الوزراء على قرار بمد اجازات العاملين فى الخارج .

وأشار الشيخ فى بيان له، إلى أن هذا القرار هو ثمرة تعاون وتنسيق بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

وشدد رئيس الجهاز على أن الدولة حريصة كل الحرص على التيسير على العاملين فى الخارج ومراعاة مصالحهم وتلبية احتياجاتهم مع الوضع فى الاعتبار المصلحة العامة للبلاد، مؤكدا أن قرار تمديد الأجازات يعطى فرصة لهم للعمل باطمئنان والمساهمة بإيجابية فى رسم صورة قومية عن المواطن المصرى والدولة المصرية.