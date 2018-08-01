التايمز: رئيسة وزراء بريطانيا ستحاول إقناع ماكرون بتخفيف موقفه من "البريكست"

لندن /أ ش أ/

تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى لتقليل مدة أجازتها الصيفية، فى محاولة لإقناع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تخفيف موقفه من "البريكست" رغم التحذيرات بأنه يستعد لاتخاذ موقف حازم من مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية صباح، اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء ستحضر اجتماعا حاسما مع الرئيس الفرنسى يوم الجمعة المقبل، حيث ستطالبه بالتخلى عن اعتراضاته بشأن التعاون الأمنى بعد مغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي، كما أنها ستطلب ضمانات بأنه سيساعد بريطانيا للحصول على اتفاقية تجارية شاملة من أجل ضمان الموقف المالى لمدينة لندن، الأمر الذى عارضه بشدة كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنى.

وتعتبر القمة البريطانية الفرنسية جزءا من استراتيجية ماى لتخطى رئيس المفوضية والحوار مباشرة مع رؤساء الدول الأعضاء، حيث تبنت المفوضية نهجا صارما فى تفاوضها مع بريطانيا ورفضت التخلى عن شروط صعبة وضعتها لإضعاف موقف الحكومة.

ورغم ذلك، قال مصدر فى قصر الإليزيه للصحيفة البريطانية إنه ليس على رئيسة الوزراء أن تبنى آمالا كبيرة على فرنسا، وقال المصدر "إنه موقف صعب للرئيس ماكرون.. ليس فى مقدوره أن يقدم تنازلات .. المفوضية فقط هى من تستطيع القيام بذلك... سيقف بكل قوة خلف المفوضية".