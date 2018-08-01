"إقامة دبى" تستقبل المخالفين فى خيمة 5 نجوم

رسالة دبى ميرفت رشاد





تستقبل الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب فى دبى، اليوم الأربعاء، المخالفين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة"احمِ نفسك بتعديل وضعك"، فى خيمة مجهزة بخدمات خمس نجوم على أعلى مستوى، فى مقر قطاع متابعة المخالفين والأجانب فى منطقة العوير، فيما أكدت الإدارة جاهزيتها الكاملة لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم، سواء الراغبون فى تعديل أوضاعهم والبقاء داخل الدولة، أو الذين سيغادرونها .

وأكدت تقديم حزمة من التسهيلات والخدمات للمراجعين، أبرزها توفير حافلات لنقلهم إلى مقر المركز من مناطق مختلفة من الإمارة مجانًا، وتوفير خيمة مجهزة بخدمات خمس نجوم، بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 مراجع يوميًا، تحتوى على جميع الخدمات والمرافق التى تحقق سعادة وراحة المراجعين.

وتستقبل "إقامة دبى" المخالفين الراغبين فى تعديل أوضاعهم طيلة أيام الأسبوع، من الثأمنة صباحًا حتى الثأمنة مساء، عدا العطلات الرسمية، فيما تستقبل الإدارة كل الاستفسارات وتقدم خدماتها على مدار 24 ساعة، على رقم 80080.

وأفادت الإدارة بأنه تم تزويد الخيمة بكادر من الموظفين المدربين، وعيادة لتقديم الخدمات الطبية وقت الحاجة، كذلك تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمراجعين منذ استقبالهم فى الحافلات المخصصة لنقلهم، وحتى إنجاز معاملاتهم بالكامل، كما توجد أماكن خاصة لاستقبال الرجال وأخرى للنساء، إضافة إلى مركز طبى مجهز على أعلى مستوى، وكذلك توجد فرق مختلفة من الدفاع المدنى، وممثلون من قناصل الكثير من الجنسيات، لتقديم الدعم لهم، وإعطائهم الإحساس بالأمان.

وطالبت كل المخالفين، سواء الذين انتهت إقاماتهم أو زياراتهم، من يوم واحد إلى سنوات، ومن دخلوا الدولة بطرق غير شرعية، بضرورة الاستفادة من المهلة، وتعديل أوضاعهم خلال الفترة المحددة، التى تنتهى فى 31 من أكتوبر المقبل.

ويبلغ رسوم تعديل الوضع 521 درهمًا، وسداد تعميم الهروب من الكفيل دون الرجوع للكفيل، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التى تعانى حروبًا وكوارث واضطرابات سياسية، وتشمل سورية واليمن وليبيا، فى مراكز "آمر"، حيث سيتم الحصول على إقامة مؤقتة، أما من يريدون المغادرة فسيتم استقبالهم فى خيمة مجهزة بمنطقة العوير بجوار إدارة متابعة المخالفين والأجانب فى دبى.

وأكدت الإدارة أنه بشأن معاملات مغادرة المخالفين سيكون استقبالها فى العوير، حيث يتم الإعفاء من الغرامات وسداد تعميم الهروب أن وجدت، إذ يبلغ سداد التعميم للأفراد 121 درهمًا، أما المنشآت الخاصة 521 درهمًا، فى حين تدفع الجهات الحكومية 71 درهمًا، وفى حالة رغبة المخالف فى تعديل وضعه داخل الدولة، والإقامة وإذن الدخول صادران من إمارة أخرى ولديه تعميم هروب، فتتوجب مراجعة الإمارة نفسها لسداد التعميم.