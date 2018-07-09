BBC: الشرطة البريطانية تحقق جنائيا فى وفاة امرأة تعرضت لغاز "نوفيتشوك"

كتبت رباب فتحى

قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إن الشرطة البريطانية بدأت فى تحقيق جنائى، إثر وفاة امرأة تعرضت لغاز الأعصاب (نوفيتشوك)، فى مقاطعة ويلتشير جنوب غربى انجلترا.

وتوفيت دون سترجيس 44 عاما، مساء الأحد فى المستشفى الذى نقلت إليه، بعد إصابتها بأعراض مرضية حادة فى 30 يونيو الماضى.

وكانت محاولة تسميم بالغاز نفسه تعرض لها عميل روسى سابق وابنته فى سالزبورى، أشعلت خلافا دبلوماسيا حادا بين لندن وموسكو أسفر عن طرد دبلوماسيين روس فى عواصم أوروبية مختلفة والولايات المتحدة وكندا وطرد دبلوماسيين بريطانيين من موسكو.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى، إنها صُدمت بموت سترجيس.

وقالت الشرطة إن إجراءات فحص الطب الجنائى ستجرى على جثة المرأة، وقد أبلغت عائلتها بذلك.