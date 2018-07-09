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وكيل "اقتصادية" البرلمان: الحكومة تسعى لمعدلات نمو عالية للقضاء على البطالة

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:45 ص
وكيل "اقتصادية" البرلمان: الحكومة تسعى لمعدلات نمو عالية للقضاء على البطالة ارشيفية
كتب محمد أبو عوض
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قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن حديث المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 8% مما يوفر 900 ألف فرصة عمل للشباب بإجمالى 3.6 مليون فرصة خلال 4 سنوات، يؤكد حرص الدولة على معدلات نمو تساهم فى إنعاش الوضع الاقتصادى ويعالج جزء كبير من الأزمة المزمنة الخاصة بارتفاع نسبة البطالة خلال السنوات الماضية.

وتابع وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تأكيد رئيس الحكومة مصطفى مدبولى عن سعى الحكومة لإنشاء 13 مجمع صناعى فى فترة قصيرة هدفه الأساسى رفع معدل النمو الصناعى إلى 10.7 بحول 2022.

وأكد "محمد على"، أنه يتم الآن دراسة برنامجها على كل المحاور، من أجل دراسة إمكانية تنفيذ البرنامج والموافقة عليه من عدمه، مع العلم أن تجربتنا مع الدكتور مصطفى مدبولى خلال فترة توليه الحكومة كانت جيدة وتبشر بحكومة تعمل بحق من الشارع وليس من المكاتب.

 


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