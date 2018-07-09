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وزير الأوقاف يطلق ميثاق المنبر لالتزام الدعاة بضوابط الدعوة

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:03 م
وزير الأوقاف يطلق ميثاق المنبر لالتزام الدعاة بضوابط الدعوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن للمنبر رسالة عظيمة سامية، فهو موضع هداية، ووسيلة إصلاح وبناء وتعمير، ومنارة فكر واستنارة، وسبيل الوسطية والتسامح، لا يمكن ولا ينبغى أن يكون عامل هدم أو تخريب أو إفساد أو تحريض، أو أن تختطفه جماعة أو حزب ، أو أن يستغله شخص لمصالحه الخاصة ، أو يوظفه لخدمة جماعة أو نشر فكرها أو أهدافها.

  وأضاف جمعة، لـ"اليوم السابع" أن للمنبر منارة رحمة وتيسير، لا تعسير ولا تشدد ، فهو باب سعة لا باب ضيق، ولا يمكن أن يكون أداة سباب أو لعان ، ولن نسمح أن يكون، مضيفا أن للمنبر أمانة يجب الحفاظ عليها من غير المؤهلين وغير المتخصصين وغير المصرح لهم بالخطابة ، وغير الموجهين إلى ذات المسجد بمعرفة الإدارة أو المديرية التابع لها بخطاب رسمي.

   ووشدد الوزير، أنه على من يخالف ذلك يحرم نفسه من صعود المنبر من جهة ، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية من جهة ، والمساءلة أمام لجنة الانضباط والقيم ، ويكون قد أخل بأهم أمانة في ميثاق عمله ومدونة السلوك الوظيفي من جهة أخرى.

وقال الوزير: لا نقصد بمنبر المسجد الجانب الحسي المجرد ولا بصعوده مجرد صعود درجاته ، إنما نقصد الجانب الحسي والمعنوي معًا ، بحيث لا يسمح باستخدام المنبر ولا المسجد في نشر ما يخالف تعاليم الإسلام السمحة ، أو الخروج على تعليمات الوزارة المنظمة ، أو تمكين غير المصرح لهم بالخطابة من الخطابة أو أداء  الدروس به.

 وولفت الوزير، إلى أنه على كل من يصعد المنبر من المصرح لهم بذلك التعهد بالالتزام الحرفي بهذا الميثاق، وعلى جميع المديريات والإدارات العمل بما جاء بموجب هذا الميثاق من تاريخه.

 

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