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مكافحة المخدرات: ضبط 19 قضية إتجار وتعاطى و47 متهما خلال أسبوع

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:37 ص
مكافحة المخدرات: ضبط 19 قضية إتجار وتعاطى و47 متهما خلال أسبوع مخدرات-أرشيفية
كتبت دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 30/6/2018 حتى 6/7/2018 من ضبط 19  قضية "إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها  47  متهماً وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8511,300 كيلو جرام  وكمية من مخدر الهيروين وزنت 451,76 جرام  وكمية من مخدر الفودو وزنت  70 جرام .
 
و36500  قرص كبتاجون مخدر و  24  قرص إكستاسى مخدر و810  قرص مخدر مختلف الأنواع و عدد 59 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها وكذا إستهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجين عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.
 

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