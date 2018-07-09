مصر تشارك اليوم باجتماعات فريق الخبراء الحكوميين لحماية المستهلك بجنيف

كتب مدحت وهبة

يشارك اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلاً عن الحكومه المصرية اليوم الاثنين فى اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة و حماية المستهلك خلال يومى 9- 10 يوليو بمقر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – اونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و تعقد بالعاصمه السويسرية جنيف.

ويشارك اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك ممثلاً عن الحكومه المصرية فى اجتماع المنظمة، حيث يناقش الاجتماع الموضوعات الخاصة بحماية المستهلك و على رأسها مساهمة حماية المستهلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و مراجعة بناء القدرات والمساعدات الفنية بشان سياسات وقوانين حماية المستهلك و حضور عرض نظم تسوية المنازعات و التعويض، ومناقشة تقرير مجموعة العمل الخاصة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك ، وبحث إجراءات سلامة المنتجات الغذائية.