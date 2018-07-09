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الإثنين، 09 يوليه 2018 05:00 ص
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مصر تشارك اليوم باجتماعات فريق الخبراء الحكوميين لحماية المستهلك بجنيف

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:00 ص
مصر تشارك اليوم باجتماعات فريق الخبراء الحكوميين لحماية المستهلك بجنيف اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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يشارك اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلاً عن الحكومه المصرية  اليوم الاثنين فى اجتماعات الدورة الثالثة  لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة و حماية المستهلك خلال يومى 9- 10 يوليو بمقر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  – اونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و تعقد بالعاصمه السويسرية جنيف.

ويشارك اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك ممثلاً عن الحكومه المصرية  فى اجتماع المنظمة، حيث يناقش الاجتماع الموضوعات الخاصة بحماية المستهلك و على رأسها مساهمة حماية المستهلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و مراجعة بناء القدرات والمساعدات الفنية بشان سياسات وقوانين حماية المستهلك و حضور عرض نظم تسوية المنازعات و التعويض، ومناقشة تقرير مجموعة العمل الخاصة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك ، وبحث إجراءات سلامة المنتجات الغذائية.

 

 


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حماية المستهلك

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