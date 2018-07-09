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الإثنين، 09 يوليه 2018 09:27 ص
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مصرع شخص فى تحطم مروحية بمجمع سكنى بمدينة "ويليامزبيرج" الأمريكية

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:32 ص
مصرع شخص فى تحطم مروحية بمجمع سكنى بمدينة "ويليامزبيرج" الأمريكية تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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أعلنت السلطات فى ولاية "فيرجينيا" الأمريكية اليوم الاثنين، مصرع شخص واحد على الأقل فى تحطم مروحية بمجمع سكنى فى مدينة ويليامزبيرج .

وذكرت شرطة الولاية، فى حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، أن "سيارات الشرطة والإطفاء متواجدة فى موقع الحادث، وبدأت جهود البحث والإنقاذ"، مؤكدة أنه تم البدء فى التحقيقات لمعرفة الأسباب التى أدت إلى تحطم المروحية.

وفى السياق ذاته، أفادت تقارير إخبارية بأن الحادث أدى إلى اشتعال النيران فى أحد المنازل .

 


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