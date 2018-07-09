مصادر أفغانية: مسلحو طالبان يتكبدون خسائر كبيرة فى جنوب البلاد

كابول (أ ش أ)

تكبد مسلحو حركة طالبان فى أفغانستان خسائر كبيرة خلال غارات جوية شنها الجيش الأفغانى فى إقليم غازنى بجنوب شرق البلاد.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الاثنين، أن فرقة "ثاندر 203" التابعة للجيش الأفغانى أكدت فى بيان لها أن الغارات الجوية استهدفت مناطق خومار خيل وايسا خيل فى حى موكور بإقليم غازنى.

وأضاف البيان أن هذه الغارات كانت جزءا من عمليات بالانج صحرا العسكرية المستمرة، والتى تُجرى حاليا ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة... مشيرا إلى أن 41 مسلحا على الاقل قتلوا، فيما اصيب 17 شخصا على الأقل من جراء هذه الغارات.