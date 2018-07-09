video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر أفغانية: مسلحو طالبان يتكبدون خسائر كبيرة فى جنوب البلاد

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:27 ص
مصادر أفغانية: مسلحو طالبان يتكبدون خسائر كبيرة فى جنوب البلاد القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

تكبد مسلحو حركة طالبان فى أفغانستان خسائر كبيرة خلال غارات جوية شنها الجيش الأفغانى فى إقليم غازنى بجنوب شرق البلاد.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الاثنين، أن فرقة "ثاندر 203" التابعة للجيش الأفغانى أكدت فى بيان لها أن الغارات الجوية استهدفت مناطق خومار خيل وايسا خيل فى حى موكور بإقليم غازنى.

وأضاف البيان أن هذه الغارات كانت جزءا من عمليات بالانج صحرا العسكرية المستمرة، والتى تُجرى حاليا ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة... مشيرا إلى أن 41 مسلحا على الاقل قتلوا، فيما اصيب 17 شخصا على الأقل من جراء هذه الغارات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أفغانستان تعلن مقتل وإصابة 64 مسلحًا خلال عمليات "وليد - 9"

صور.. غارات جوية على معاقل لداعش بشرق أفغانستان

القوات الأفغانية تحرر 7 مواطنين من سجن تابع لطالبان جنوب أفغانستان

مقتل 4 أفراد من قوات الأمن فى هجمات لطالبان جنوب أفغانستان

مسلحو طالبان

افغانستان

الجيش الافغانى

حركه طالبان




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة