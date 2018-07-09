video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط موظفة وزوجها لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه من أموال التأمينات بالإسكندرية

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:46 م
ضبط موظفة وزوجها لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه من أموال التأمينات بالإسكندرية المتهمين
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، مستغلين طبيعة عمل المتهمة الأولى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتمكنوا من الحصول على مليون وخمسمائة ألف جنيه. 

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام العديد من الأشخاص بصرف مبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات بنكية صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باعتبارهم مستحقين لها بخلاف الحقيقة، وأسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة عن صحة المعلومات.

 تبين قيام كلا من "هالة. س. ف"، مواليد 1986، أخصائى حسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و زوجها "أسامة. ع. ع"، مواليد 1981، يعمل بشركة لورد للصناعات الدقيقة، مقيم دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و "نرمين. ح. ز"، مواليد 1973، مقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول "هارب"، بتكوين تشكيل إجرامى بزعامة الأولى تخصص فى ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، وتمكين الغير من الاستيلاء عليه والمتمثل فى أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مستغلين فى ذلك عمل الأولى بالشئون المالية بمكتب تأمينات الحرية، منطقة لوران، دائرة قسم شرطة الرمل أول، وذلك بإضافة بيانات بعض الأشخاص بزعم كونهم مستحقين لها على خلاف الحقيقة بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابها الجريمة، وتم ضبط المستندات المؤيدة للواقعة، تحرر المحضر رقم 4914 / 2018 إدارى الرمل أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة.‏

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير المعهد السويدى: الإسلام يساء فهمه ويجب تجديد الخطاب الدينى.. فيديو

صور.. آمنة نصير: الحروب باسم الدين أكذوبة من أجل أطماع سياسية

محافظ الإسكندرية: طرح 399 وحدة سكنية مدعمة بالكيلو 26 للشباب

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

الاموال العامة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

مدير امن الاسكندرية




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة