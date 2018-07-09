ضبط موظفة وزوجها لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه من أموال التأمينات بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، مستغلين طبيعة عمل المتهمة الأولى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتمكنوا من الحصول على مليون وخمسمائة ألف جنيه.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام العديد من الأشخاص بصرف مبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات بنكية صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باعتبارهم مستحقين لها بخلاف الحقيقة، وأسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة عن صحة المعلومات.

تبين قيام كلا من "هالة. س. ف"، مواليد 1986، أخصائى حسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و زوجها "أسامة. ع. ع"، مواليد 1981، يعمل بشركة لورد للصناعات الدقيقة، مقيم دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و "نرمين. ح. ز"، مواليد 1973، مقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول "هارب"، بتكوين تشكيل إجرامى بزعامة الأولى تخصص فى ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، وتمكين الغير من الاستيلاء عليه والمتمثل فى أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مستغلين فى ذلك عمل الأولى بالشئون المالية بمكتب تأمينات الحرية، منطقة لوران، دائرة قسم شرطة الرمل أول، وذلك بإضافة بيانات بعض الأشخاص بزعم كونهم مستحقين لها على خلاف الحقيقة بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابها الجريمة، وتم ضبط المستندات المؤيدة للواقعة، تحرر المحضر رقم 4914 / 2018 إدارى الرمل أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة.‏