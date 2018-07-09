ضبط عاملين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من فيلا تحت الإنشاء بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط عاملى خردة سرقا 4 أجولة من أسلاك الكهرباء من داخل فيلا تحت الإنشاء بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وبمواجهة المتهمين "على .م" عامل خردة – مقيم – زرزارة - ثان الغردقة والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا، و"عبدالرحيم . م" عامل خردة – مقيم – زرزارة - ثان الغردقة والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا، وبمواجهتهما أقرا بسرقتهما عن طريق تسلق سور الفيلا وأرشدا عن المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6508 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 .وأخطرت النيابة العامة.

وألقت مباحث ثان الغردقة القبض على المدعو "ادهم. ا" عاطل - مقيم زارزارة - ثان الغردقة بحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرامات حال سيرة بمنطقة زرزارة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6503 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

وتم ضبط المدعو "رفاعى. ع " سائق مقيم - قنا بحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى10 جرام عن سيرة بمنطقة الأتوبيس، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6471 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

كما تمكن ضباط مباحث قسم حماية الآداب عند قيامهم بحملة فحص الشقق المفروشة بمنطقة الكوثر بدائرة قسم أول من ضبط سعودي الجنسية – ولا يحمل جواز سفر" لسابقة فقده" مستئجر الشقة رقم f001 بإحدى المنتجعات بحوزته سيجارة بها خليط من التبغ وجوهر الحشيش المخدر - وكذا قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 150جراما.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم7746 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

ومن جانبها، تمكنت وحدة مباحث المرور بالبحر الأحمر بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط سائقين يقودان تحت تاثير المخدر، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

فيما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عــدد 2 قضية كاتب عمومي بدون ترخيص، و 3 قضايا تصوير مستندات بدون ترخيص، وضبط 5 متسولين بميادين الغردقة يقيمون باستجداء المارة والتسول منهم بمنطقة الدهار دائرة القسم، وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك وأخطرت النيابة العامة.