ضبط عاملين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من فيلا تحت الإنشاء بالغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط عاملى خردة سرقا 4 أجولة من أسلاك الكهرباء من داخل فيلا تحت الإنشاء بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وبمواجهة المتهمين "على .م" عامل خردة – مقيم – زرزارة - ثان الغردقة والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا، و"عبدالرحيم . م" عامل خردة – مقيم – زرزارة - ثان الغردقة والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا، وبمواجهتهما أقرا بسرقتهما عن طريق تسلق سور الفيلا وأرشدا عن المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6508 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 .وأخطرت النيابة العامة.
وألقت مباحث ثان الغردقة القبض على المدعو "ادهم. ا" عاطل - مقيم زارزارة - ثان الغردقة بحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرامات حال سيرة بمنطقة زرزارة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6503 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .
وتم ضبط المدعو "رفاعى. ع " سائق مقيم - قنا بحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى10 جرام عن سيرة بمنطقة الأتوبيس، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6471 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .
كما تمكن ضباط مباحث قسم حماية الآداب عند قيامهم بحملة فحص الشقق المفروشة بمنطقة الكوثر بدائرة قسم أول من ضبط سعودي الجنسية – ولا يحمل جواز سفر" لسابقة فقده" مستئجر الشقة رقم f001 بإحدى المنتجعات بحوزته سيجارة بها خليط من التبغ وجوهر الحشيش المخدر - وكذا قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 150جراما.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم7746 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .
ومن جانبها، تمكنت وحدة مباحث المرور بالبحر الأحمر بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط سائقين يقودان تحت تاثير المخدر، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.
فيما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عــدد 2 قضية كاتب عمومي بدون ترخيص، و 3 قضايا تصوير مستندات بدون ترخيص، وضبط 5 متسولين بميادين الغردقة يقيمون باستجداء المارة والتسول منهم بمنطقة الدهار دائرة القسم، وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك وأخطرت النيابة العامة.
وفى قضايا التموين تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط المدعو " احمد. ع " مقيم أول الرمل الإسكندرية المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات بيع السيارات الكائنة بجوار مستشفي البحر الاحمر - أول الغردقة وبحوزته عدد 778 جركن معباء زيت شل سيارات سعة الجركن 1 لتر بإجمالى 778 كجم زيت "سيارات شل بدون فواتير، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7734جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.
كما تم ضبط 3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و قضية بيع أزيد من التسعيرة " سجائر "، و3 عدم إعلان عن أسعار، واخرى عدم وجود قائمة تشغيل بمخبز.
ومن جانب أخر، تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه الهارب " محمود . ا " فى القضية رقم 162 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2014 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 500 الف جنيه، وتم ضبط المحكوم عليه الهارب " مصطفي. م " فى القضية رقم 8090 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2016 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10,000 جنيه والمحكوم عليه الهارب " احمد. ع " فى القضية رقم 6262 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2015 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن سنة وغرامة 10,000 جنية وتم ضبط المحكوم عليه الهارب " محمد . ح " فى القضية رقم 346 جنايات قسم سفاجا لسنة 2016 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 50,000 جنية و المحكوم عليه الهارب " جرجس . ك " كمال . م " فى القضية رقم 1938 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2014 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما تم ضبط 400 حكم حزئى متنوع ما بين جنح حبس ومستأنف وغرامات ومخالفات .
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