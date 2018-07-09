صندوق تحيا مصر: الانتهاء من إعمار 7264 منزلًا فى القرى الأكثر احتياجا

كتب مدحت وهبة

أعلن صندوق تحيا مصر الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل وإعمار عدد من المنازل المتدهورة في القرى الأكثر احتياجًا، حيث بلغ عدد المنازل المستهدفة 7264 منزلا في 232 قرية، موزعة على 15 محافظة وهي الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الدقهلية، الغربية، قنا، البحيرة، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الأقصر، شمال سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع بتوفير مسكن ملائم يضمن حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

ونفذ صندوق تحيا مصر المشروع بالتعاون مع جمعية الأورمان ، لإعادة تأهيل المنازل المتدهورة، على عشرة مراحل بدأها في عام 2016، بإجمالي تكلفة بلغت قيمتها 200 مليون جنيه، حيث تم إعمار ورفع كفاءة 7264 منزلا، يستفيد منها أكثر من 35 ألف نسمة في 232 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.

وتضمنت عملية إعمار المنازل: تأهيل المباني، وتبليط الأرضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية، والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، وبعدها يسلم المنزل للمستفيدين بضمان صورة الرقم القومى، بموجب إجراءات إثبات الملكية لكل منزل.

وجاءت محافظة الفيوم في المرتبة الأولى من حيث عدد المنازل التي تم تطويرها، وذلك بإجمالي 912 منزلاً في 29 قرية، تلتها محافظة بني سويف بعدد 686 منزلاً في 21 قرية، ومحافظة سوهاج بعدد 295 منزلا في 10 قرى، وكذلك محافظة المنيا 285 منزلا في 9 قرى، ومحافظة شمال سيناء 500 منزل في 24 قرية.















