شحنة ذهب تصل مطار القاهرة من منجم السكرى استعدادا لشحنها إلى كندا

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، بالتعاون مع سلطات قرية البضائع، حالة الطوارى لتأمين وصول وسفر شحنة ذهب قادمة من منجم السكرى فى طريقها إلى كندا لإعادة تنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن شحنة الذهب وصلت إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسى مطروح بإجمالى 385 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.