video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شحنة ذهب تصل مطار القاهرة من منجم السكرى استعدادا لشحنها إلى كندا

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:41 م
شحنة ذهب تصل مطار القاهرة من منجم السكرى استعدادا لشحنها إلى كندا مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق
 
أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، بالتعاون مع سلطات قرية البضائع، حالة الطوارى لتأمين وصول وسفر شحنة ذهب قادمة من منجم السكرى فى طريقها إلى كندا لإعادة تنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.
 
 
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن شحنة الذهب وصلت إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسى مطروح بإجمالى 385 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

مطار القاهرة

اخبار المطار

شحنه ذهب




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة