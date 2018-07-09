حبس المتهمين بالسطو على سيارتى مواشى وقتل سائق وسرقة 50000 جنيه بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة أبوحماد العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، حبس 3 من المتهمين بالسطو على سيارتى مواشى بطريق" بلبيس- أبوحماد"، وقتل سائق وإصابة سائق آخر بأعيرة نارية، تصادف مرورهم أثناء واقعة السرقة من تجار المواشى، وسرقة 50000 جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد والسرقة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " محمد قايد عبد الرحمن" 38 سنة تاجر مواشى، و"عبد السلام أحمد" 45 سنة تاجر مواشى، و" الهادي صالح محمد" 67 تاجر مواشى، و" رضا الهادي صالح" 30 سنة تاجر مواشى، مقيمان الأسدية مركز أبوحماد، بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون ثلاث دراجات بخارية أحدهم يحمل بندقيه آليه، بإطلاق أعيرة نارية واستيقافهم والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 50000 جنيه، أثناء استقلالهم السياره رقم ر ل ج 6791 نقل أمام قرية هدى شعراوى دائرة المركز، وأصابت مستقلى السيارة رقم د ب س 8795 نقل القادمه بالطريق المقابل، وهما "شعبان أبوهاشم عبد القادر" 47 سنة سائق بطلق نارى بالرقبة وتوفى فى الحال، وإصابة "أحمد جمعة سالم" 26 سنة سائق بطلق نارى بالكتف الأيمن.

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وضم فريق البحث ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، وضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد برئاسة الرائد محمد درويش، وبرفقته معاونيه، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وتوجيهات العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، وأسفرت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من" نادر م ع" شهرته يوسف 22 سنة عاطل، و"محمود ع م" وشهرته محمود السويكي 20 سنة عاطل، و"حسن ع م ع" وشهرته حسن السويركي 20 سنة عاطل، و" محمود ال ف" وشهرته القذافي 25 سنة مقيم بساتين بركات، و"محمود م ح" وشهرته محمود الزونجي 25 سنة عاطل، و" محمود أ م " 23 سنة عاطل مقيم بسانين بركات".

وبعد تكثيف التحريات والجهود تمكنت إحدى المأموريات، من البحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بمحل إقامتهم وأماكن ترددهم بالتنسيق مع الأمن العام، وأسفرت إحدى المأموريات عن ضبط الأول والثانى والثالث، أثناء استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، المستخدمة فا الواقعة، بحوزة الأول بندقية آلية و5 طلقات وبحوزة الثانى بندقية آلية و6 طلقات، وبحوزة الثالث مطواة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالاشتراك مع الآخرين، على سرقة إحدى السيارات من قائدها تحت التهديد لمروهم بضائقة مالية، وتوجهوا إلى طريق" بلبيس – أبوحماد" وقاموا باستيقاف إحدى السيارات عقب إطلاق أعيره نارية، واستولوا على المبلغ المالى من مستقليها وأثناء إطلاق الأعيره النارية تصادف مرور إحدى السيارات النقل بذات الطريق، أصابت مستقليها وأدت إلى وفاة سائق وإصابة الثانى، تم التحفظ على الجناة وملاحقة باقى الجناة.