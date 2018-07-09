تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية





السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية

الحجاج

التقدم لامتحانات القدرات

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

الأنبا مرقس أسقف شبرا

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

امتحانات الثانوية العامة

درجات الحرارة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

مدارس المتفوقين

مشاريع صندوق تحيا مصر

فرقة الإنشاد الدينى

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كلية الفنون التطبيقية

الهلال الأحمر الإماراتى

الجرثومة الحلزونية

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

منتجات زراعية

امتحانات الثانوية العامة

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

متحف التعليم والوثائق





وزارة الأوقاف