تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
وزارة الصحة: استمرار قبول وصايا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
جامعة عين شمس تعلن اليوم شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة و المميزة هذا العام
الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
السفير المصرى بروما: البابا تواضروس يقدم صورة صادقة عن الوطنية
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
وزيرة الهجرة: بروتوكول معادلة رخصة القيادة المصرية الإيطالية قيد المراجعة
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
وزارة الرى تنظم مسابقة لأفضل مشروع تخرج في الهيدروليكا و تحلية المياه
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية
وزارة الصحة: توفير طعوم الحجاج والمعتمرين بمراكز التطعيمات بالجمهورية
الحجاج
تعرف على نظام اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية × 6 معلومات
التقدم لامتحانات القدرات
وزير خارجية إيطاليا يشيد بدور البابا تواضروس فى نشر التسامح والاستقرار
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
بدء أعمال المراجعة والرصد لأوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم
امتحانات الثانوية الأزهرية
اليوم.. مجالس الأحوال الشخصية الكنسية الجديدة تبدأ فحص ملفات طلاق الأقباط
التعليم: غدا آخر يوم لتلقى طلبات الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كنترولات الثانوية العامة تنتهى اليوم من تصحيح كراسات الإجابات
امتحانات الثانوية العامة
الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
درجات الحرارة
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
اليوم.. البابا تواضروس يلتقى الرئيس الإيطالى بقصره فى روما
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
التعليم: غدا آخر يوم لتلقى طلبات الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
ننشر شروط إعلان التقدم لمدارس المتفوقين للطلاب الحاصلين على الإعدادية
مدارس المتفوقين
صندوق تحيا مصر: الانتهاء من إعمار 7264 منزلًا فى القرى الأكثر احتياجا
مشاريع صندوق تحيا مصر
حفل فنى بـ4 لغات فى رسالة سلام للعالم بمؤتمر شباب القاهرة
فرقة الإنشاد الدينى
وزيرا الكهرباء والإنتاج الحربى يبحثان التعاون مع الصين فى إقامة أبراج الكهرباء
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وكيل فنون تطبيقية حلوان: 579 طالبا يؤدون امتحانات القدرات اليوم
كلية الفنون التطبيقية
الهلال الأحمر الإماراتى يوقع عقد تشغيل أجهزة "غسيل كلى" لمستشفيات بمصر
الهلال الأحمر الإماراتى
أستاذ كبد: الصحة العالمية تصنف الجرثومة الحلزونية أحد أسباب الإصابة بالسرطان
الجرثومة الحلزونية
الضبطية القضائية بالتعليم العالى تداهم مقرين للدروس الخصوصية بالقاهرة والجيزة
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
مجلة إيطالية تشيد بزيادة مصر الإجراءات الاحترازية لجودة المنتجات الزراعية
منتجات زراعية
التعليم: 1500 مخالفة بالثانوية.. و60 طالبا حرموا عامين بسبب تصوير الأسئلة
امتحانات الثانوية العامة
البابا تواضروس للرئيس الإيطالى: المصريون متدنيون ولكن يرفضون الحكم الدينى
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
ثقف نفسك واتعلم ببلاش فى متحف التعليم ومكتبة الوثائق.. تعرف على الشروط
متحف التعليم والوثائق
الأوقاف تعلن أسماء المطلوب استيفاء أوراقهم لمسابقة العمال
وزارة الأوقاف
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