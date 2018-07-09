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الإثنين، 09 يوليه 2018 04:16 م
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تشييع جثامين 35 من ضحايا مذبحة سربرنتيسا فى البوسنة والهرسك

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:43 م
تشييع جثامين 35 من ضحايا مذبحة سربرنتيسا فى البوسنة والهرسك ذكرى مذبحة سربرنيتشا ـ صورة أرشيفية
سراييفو (أ ش أ)
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شارك المئات بالبوسنة والهرسك، اليوم الاثنين، فى تشييع جثامين 35 من ضحايا مذبحة سربرنيتسا عثر عليهم بمقابر جماعية ليتم دفنهم إلى جانب آلاف الضحايا الآخرين.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أنه تم التعرف على هويات جثث الرجال والأطفال التى عثر عليها بمقبرة جماعية عبر تحليل الحمض النووى وأنه تم نقل الجثث اليوم ليتم دفنهم الأربعاء المقبل، فى الذكرى الـ32 للمذبحة إلى جانب 6575 ضحية آخرين.

وتابعت الشبكة أن المئات قدموا التحية لجثث الضحايا أثناء مرور السيارات التى تنقلها بشوارع العاصمة كما أمطروها بالورود وصلوا من أجلهم.

يشار إلى أن جنود البوسنة من الصرب اجتاحوا قرية سربرنتيسا ذات الأغلبية المسلمة فى 11 يوليو 1995 وحاصروا سكانها وقتلوا أكثر من ثمانية آلاف من الرجال والأطفال فى مذبحة تعد الأسوأ فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

 


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