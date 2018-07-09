تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 7.4مليار جنيه بعد مرور 10دقائق من بدء جلسة التداول

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.4 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 877.165 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.10%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.71%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.16%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس، على انخفاض حاد بعد أن وصل لمستويات المقاومة 16.400-16.600 نقطة، حيث لم يتمكن المؤشر من تخطيها ليغلق عند مستوى 16.125 نقطة، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه مازالت تعتبر مستويات 16.000-15.800 نقطة هى مستويات الدعم الهامة والتى فى حالة اختراقها لأسفل ينصح بتفعيل إيقاف الخسائر، كما يترتب عليها أيضا تغير النظرة الإيجابية للمؤشر على المدى القصير.