بدء محاكمة ناشط حقوقى روسى بارز فى الشيشان

أ ف ب

بدأت، اليوم الاثنين، محاكمة ناشط حقوقى روسى بارز، متهم بحيازة مخدرات فى الشيشان، فى قضية أثارت قلق مسؤولين غربيين ومنظمات حقوقية.

ويدير أيوب تيتيف، البالغ من العمر 60 عاما، الفرع المحلي لأهم منظمة حقوقية روسية "ميموريال" وهى أخر هيئة حقوقية ناشطة فى البلد الواقع فى شمال القوقاز والذى يحكمه رمضان قديروف منذ عام 2007.

وحددت جلسة الاستماع الأولية الاثنين يوم 18 يوليو موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة تيتيف الذى سيبقى محتجزا حتى انطلاق محاكمته، على ما قال رئيس مجلس إدارة ميموريال ألكسندر شركاسوف.

ويقول نشطاء إن التهم الموجهة لتيتيف ملفقة. وأفاد شركاسوف أن السلطات الروسية أوقفت ناشطين بارزين فى موسكو الاثنين لاحتجاجهما على محاكمة تيتيف.

وكانت شرطة المرور فى الشيشان أوقفت تيتيف فى يناير 2018 بعد أن عثرت على لفافة ماريجوانا فى سيارته. واستخدمت اتهامات بحيازة المخدرات مرارا فى الماضى لإسكات صحفيين معارضين وحقوقيين فى المنطقة.