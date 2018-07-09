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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:14 م
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بدء فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر "معاً من أجل مصر" بجامعة عين شمس لليوم الثانى

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:12 ص
بدء فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر "معاً من أجل مصر" بجامعة عين شمس لليوم الثانى الفنان طارق الدسوقى
كتب ماجد تمراز
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بدأ منذ قليل، مؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر"، بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة عيم شمس، حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان "المصريين والوحدة الوطنية"،  ضمن احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى، ومرور 1049 عام على تأسيس المدينة العريقة التى كانت عاصمة للمصريين لسنوات طوال.

وبدأت الجلسة الأولى للمؤتمر بكلمة للأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور محمد عفيفى، ورئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة، وقال إن مصر متماسكة ثقافياً فهى لم تتأثر بأى احتلال غزى أرضها، حتى فى اللغة، فقد أثر المصريون على لغات المحتلين الذى جاءوا إلينا، ولم نتأثر نحن بهم.

وقال الفنان طارق الدسوقى، إن الفقر والجهل والمرض، هم أكبر المشكلات التى تعانى منها المجتمعات النامية، مشيراً إلى أن مواجهة الجهل وحده، ستؤدى بالتبعية إلى القضاء على الفقر والمرض، فلابد من مواجهته.

وأضاف "الدسوقى"، أن الجهل لا يعنى عدم القدرة على القراءة والكتابة، وإنما  الجهل الثقافى، وأخطر أنواع الجهل على الإطلاق هو الجهل الدينى، فهناك الكثير لا يعرفون ما يحتويه كتابه المقدس سواء قرآن أو إنجيل، موضحاً أنه لابد من التثقيف الدينى للجميع.


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