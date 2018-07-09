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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:34 ص
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النيابة تأمر بسرعة ضبط المتهم الثالث فى واقعة سرقة شركة أجهزة إلكترونية بالدقى

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:00 ص
النيابة تأمر بسرعة ضبط المتهم الثالث فى واقعة سرقة شركة أجهزة إلكترونية بالدقى مديرية أمن الجيزة
كتب سليم على
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث، فى واقعة اتهام أمين شرطة واثنين آخرين بتكوين تشكيل عصابى وسرقتهم فرع شركة أجهزة إلكترونية ومحمولة شهيرة بمنطقة الدقى.

وكان قاضى قرر المعارضات تجديد حبس أمين شرطة وآخر 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالسرقة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اقتحموا فرع الشركة بطبنجة "صوت" وسلاح أبيض واستولوا على خزينة بداخلها مبلغ مالى وبعض الهواتف المحمولة وأجهزة لاب توب، تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه، وفروا هاربين مستقلين سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين عقب إجراء تحريات مكثفة حول الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وهم "محمد.م" 45 عام و"أحمد. م " 25 عاما عاطل، و"أيمن. م" 37 عام مندوب مبيعات بالمحل الذى شهد الواقعة، وأخر يدعى " أحمد.ف" 28 سنة (هارب).


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