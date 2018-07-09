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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:31 م
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الملكة إليزابيث تغيب عن تعميد أصغر أحفادها الأمير لويس

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:09 م
الملكة إليزابيث تغيب عن تعميد أصغر أحفادها الأمير لويس الملكة إليزابيث
رويترز
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قال مكتب الأمير وليام، حفيد ملكة بريطانيا، إن احتفالا خاصا سيقام فى وقت لاحق، اليوم الاثنين، لتعميد ثالث أبنائه الأمير لويس بحضور أسقف كانتربرى لكن الملكة إليزابيث ستغيب عن المراسم.

ولويس، المولود فى 23 أبريل، هو الخامس فى ترتيب ولاية العرش. وسيجري تعميده فى كنيسة ذا شابل رويال بقصر سانت جيمس بوسط لندن. وقال قصر كنسينجتون إن الملكة وزوجها الأمير فيليب لن يكونا من بين الحاضرين.

وقال مصدر ملكى إنه جرى الاتفاق فى وقت سابق على عدم حضور الملكة (92 عاما) المناسبة العائلية الصغيرة وإن غيابها ليس بسبب أى أمور صحية.

وغابت إليزابيث أقدم ملوك العالم وأطولهم بقاء على العرش عن قداس خاص الشهر الماضي بسبب "الطقس" لكنها اشتركت في عدد من المناسبات العامة بعد ذلك.

ومن المنتظر عودة الملكة إلى لندن اليوم الاثنين قبل جدول مزدحم بالأعمال من بينها اجتماع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الجمعة فى قلعة وندسور.


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الملكة إليزابيث

الأمير وليام

كنيسة ذا شابل رويال

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