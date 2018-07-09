الضبطية القضائية بالتعليم العالى تداهم مقرين للدروس الخصوصية بالقاهرة والجيزة

كتب وائل ربيعى

في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمى لمواجهة الكيانات الوهمية تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة المراكز التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

أوضح التقرير قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهـمة مقرين لـ (سنتر تراك) الأول: 112 شارع اللاسلكي الصغير المعادى، والآخر: 68 شارع أحمد الزيات (المرور) بين السرايات، شقة 10 الدور الرابع، حيث يقوم السنتر بإعطاء دروس ومحاضرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة، والاستعانة بخريجي هذه الكليات لإلقاء الكورسات بالمراكز التابعة لهذا الكيان في محافظتي القاهرة والجيزة.

هذا وقد قرر الوزير إحالة معيد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تم ضبطه وهو يقوم بإعطاء دروس خصوصية إلى رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، موجهًا بمخاطبة كل من السيد محافظ القاهرة والجيزة للتوجيه بغلق السنتر المذكور.

وقد وجه الوزير بضرورة استمرار لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون.

وتهيب الوزارة مجددًا بأبنائها الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع الوزارة من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة؛ حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.