video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تطلق قمرين صناعيين لباكستان على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-2 سى"

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:39 ص
الصين تطلق قمرين صناعيين لباكستان على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-2 سى" قمر صناعى ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

أطلقت الصين صباح اليوم الاثنين، بنجاح قمرين صناعيين لباكستان، على متن صاروخ من طراز " لونج مارش-2 سى"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غرب الصين.

وقالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء أن القمر الصناعى الأول يحمل اسم (بى آر إس إس-1) وهو أول قمر ضوئى يعمل بنظام الاستشعار عن بعد يتم تطويره لصالح باكستان، وسيتم استخدامه فى مسح الأرض، والموارد الطبيعية، ورصد الكوارث الطبيعية، والبحوث الزراعية.

ويحمل القمر الثانى اسم (بى إيه كى تى إى إس-1 إيه) وقامت باكستان بتطويره بنفسها، وأرسل إلى المدار الجوى على متن نفس الصاروخ، وهو مخصص لأغراض البحث العلمى.

ويعد هذا التعاون بين الصين وباكستان فى مجال الفضاء الأول منذ إطلاق باكستان قمرا لأغراض الاتصالات بالتعاون مع الصين فى أغسطس من عام 2011.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تطلق قمرا صناعيا تمهيدا لإرسال أول مركبة فضائية للقمر

الصين تطلق قمرين صناعيين

قمرين صناعيين

الصين

باكستان

رصد الكوارث




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة