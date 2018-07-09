الصين تطلق قمرين صناعيين لباكستان على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-2 سى"

بكين (أ ش أ)

أطلقت الصين صباح اليوم الاثنين، بنجاح قمرين صناعيين لباكستان، على متن صاروخ من طراز " لونج مارش-2 سى"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غرب الصين.

وقالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء أن القمر الصناعى الأول يحمل اسم (بى آر إس إس-1) وهو أول قمر ضوئى يعمل بنظام الاستشعار عن بعد يتم تطويره لصالح باكستان، وسيتم استخدامه فى مسح الأرض، والموارد الطبيعية، ورصد الكوارث الطبيعية، والبحوث الزراعية.

ويحمل القمر الثانى اسم (بى إيه كى تى إى إس-1 إيه) وقامت باكستان بتطويره بنفسها، وأرسل إلى المدار الجوى على متن نفس الصاروخ، وهو مخصص لأغراض البحث العلمى.

ويعد هذا التعاون بين الصين وباكستان فى مجال الفضاء الأول منذ إطلاق باكستان قمرا لأغراض الاتصالات بالتعاون مع الصين فى أغسطس من عام 2011.