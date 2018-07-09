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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:32 م
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الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية بمصر: نستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة بـ5 سنوات

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:45 م
الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية بمصر: نستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة بـ5 سنوات سيارة كهربائية - صورة أرشيفية
كتب محسن البديوى
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أكد المهندس حسن دسوقى، رئيس الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية بمصر، أن الطاقة الإنتاجية من السيارات الكهربائية المستهدفة انتاجها فى العام الأول تصل لـ 200 سيارة، وسيرتفع هذا الرقم ليصل لـ10 آلاف سيارة خلال 5 سنوات.

 

وقال "دسوقى" فى تصريحات لفضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أن السيارة الكهربائية ستكون بنفس سعر السيارات العادية، وربما أقل، وتوفر البنزين وتكاليف الصيانة والعمر الافتراضى للكاوتش أطول كثيرًا، والمساعدين وقطع الغيار، يتم تغييرها بعد فترة كبيرة من الاستخدام.


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