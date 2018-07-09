الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية بمصر: نستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة بـ5 سنوات

كتب محسن البديوى

أكد المهندس حسن دسوقى، رئيس الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية بمصر، أن الطاقة الإنتاجية من السيارات الكهربائية المستهدفة انتاجها فى العام الأول تصل لـ 200 سيارة، وسيرتفع هذا الرقم ليصل لـ10 آلاف سيارة خلال 5 سنوات.

وقال "دسوقى" فى تصريحات لفضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أن السيارة الكهربائية ستكون بنفس سعر السيارات العادية، وربما أقل، وتوفر البنزين وتكاليف الصيانة والعمر الافتراضى للكاوتش أطول كثيرًا، والمساعدين وقطع الغيار، يتم تغييرها بعد فترة كبيرة من الاستخدام.