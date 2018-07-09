"الداخلية" تطارد مروجى مخدر "الأيس".. النيابة تأمر بضبط رجلى أعمال وراء جلب الشحنة ووضعهم على قوائم المنع من السفر.. وتحريات "مكافحة المخدرات": أصحاب شركات إستيراد وراء دخوله البلاد من الصين وتايلاند

كتبت دينا الحسينى

أصدرت النيابة العامة قراراً بضبط اثنين من رجال الأعمال أصحاب شركة إستيراد وتصدير بالنزهة والشرابية وراء جلب شحنات مخدر الآيس الشهير باسم "الشابو" أو "الكريستال" والمسئولين عن دخوله عبر مطار القاهرة بعد الإيقاع بثلاثة من التشكيل العصابي عقب عودتهم من الخارج وبحوزتهم 10 كيلو جرام من مخدر " الأيس " وهم المسؤلون عن عملية التسليم.

كما قررت النيابة وضع المتهمين علي قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر ، وقامت الأجهزة الأمنية بتوزيع صور المطلوبين علي جميع الأكمنة والمنافذ الحدودية بين المحافظات لضبطهما.



المضبوطات

وتسلمت النيابة تحريات مكافحة المخدرات والتي جاء بها أن المتهمين الهاربين وهما "محمد.ك" مواليد 61 سبق اتهامه فى 15 قضية و"سمير.م" مواليد 82 صاحب شركة استيراد وتصدير وسبق اتهامه فى 13 قضية، يقوما بالسفر إلي الخارج وتوقيع إتفاقية مع عصابة مخدرات دولية بالصين وتايلاند باعتبارهما بلد منشأ مخدر "الآيس " وذلك لدخوله البلاد بطريقتين، إما عن طريق تهريبه من الصين إلى مصر مباشرة عن طريق مطار القاهرة أو من الصين إلى الكويت ومن الكويت إلى مطار القاهرة، وتبين أن هذا العقار يصل سعر الجرام منه إلى 3000 جنيه.

وتمكن ضباط فرع المخدرات بميناء القاهرة الجوى من نصب كمين لثلاثة متهمين تابعين لرجلي الأعمال الهاربين وذلك عقب قدومهم على متن رحلة قادمة من الصين وهم حسين ح مواليد 1970 صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وأحمد م. مواليد 1976 مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، ورمضان ص مواليد 1982 مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر، وضبط بحوزتهم 10 كيلو عقار الأيس وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب رجلي الأعمال الهاربين نظير مبالغ مالية كبيرة.