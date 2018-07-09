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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:56 م
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البابا تواضروس ينهى لقائه بالرئيس الإيطالى بقصره فى روما

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:20 م
البابا تواضروس ينهى لقائه بالرئيس الإيطالى بقصره فى روما البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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التقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين، سرجيو مارتيلا رئيس جمهورية إيطاليا وذلك بقصره بروما ضمن جدول زيارة البابا للعاصمة الإيطالية ودولة الفاتيكان.
 
جرى ترتيب الزيارة بين السفير المصرى فى روما هشام بدر ووزير الخارجي،  إنزو موافيرو ميلانيزى، الذى زار البابا تواضروس بمقر إقامته أمس حيث أقيم حفل استقبال على شرفه.
 
كان وزير الخارجية الإيطالية قد أكد على عمق العلاقات المصرية الإيطالية  على المستوى الاقتصادى والسياسى.
 
ويزور البابا تواضروس الثانى إيطاليا حاليًا للمشاركة فى يوم الصلاة لأجل السلام فى الشرق الأوسط، الذى أقيم بحضور لفيف من رؤساء الكنائس أمس.
 
 
 

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رئيس ايطاليا

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