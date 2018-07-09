البابا تواضروس ينهى لقائه بالرئيس الإيطالى بقصره فى روما

التقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين، سرجيو مارتيلا رئيس جمهورية إيطاليا وذلك بقصره بروما ضمن جدول زيارة البابا للعاصمة الإيطالية ودولة الفاتيكان.

جرى ترتيب الزيارة بين السفير المصرى فى روما هشام بدر ووزير الخارجي، إنزو موافيرو ميلانيزى، الذى زار البابا تواضروس بمقر إقامته أمس حيث أقيم حفل استقبال على شرفه.

كان وزير الخارجية الإيطالية قد أكد على عمق العلاقات المصرية الإيطالية على المستوى الاقتصادى والسياسى.