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أ ش أ: ميانمار تتهم صحفيين من رويترز بالحصول على معلومات بشكل غير قانونى

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:38 م
أ ش أ: ميانمار تتهم صحفيين من رويترز بالحصول على معلومات بشكل غير قانونى زعيمة ميانمار أون سان سوتشى
ناى بى داو (أ ش أ)
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وجهت محكمة فى ميانمار، اليوم الاثنين، اتهامات رسمية إلى صحفيين اثنين من وكالة أنباء (رويترز)، وذلك لحصولهما على معلومات رسمية بشكل غير قانونى.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن الصحفيين خضعا للعديد من جلسات الاستماع خلال الأشهر الماضية لتحديد مدى توافر دليل كاف لتوجيه الاتهام لهما، حيث أنكرا كافة الاتهامات.

وأوضحت الشبكة أن الصحفيين وا لون وكياو سوي، اللذين تم اعتقالهما فى شهر ديسمبر الماضى ورفضت المحكمة إطلاق سراحهما بكفالة، اتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية، والذى يمكن أن يودى حال ثبوت التهمة عليهما إلى الحكم عليهما بالسجن 14 عاما.. وأشارت إلى أن السلطات فى ميانمار اعتقلت الصحفيين لتركز عملهما على الحملة التى تقوم بها القوات الأمنية فى البلاد ضد أقلية الروهينجا.

وكانت هيئة الأمم المتحدة ووكالات إغاثة قد أفادت بأنه منذ أغسطس 2017 فر نحو 700 ألف شخص من مسلمى الروهينجا من البلاد، وسط تقارير عن أعمال قتل واغتصاب وإحراق عمدى على نطاق واسع.

 


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رويترز

صحفيين من رويترز

ميانمار تتهم صحفيين من رويترز




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