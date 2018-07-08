وزير التنمية المحلية يجتمع مع رؤساء المدن والأحياء بمركز تدريب سقارة

كتب ماجد تمراز ومحمود عثمان

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات بحضور عدد من قيادات الوزارة وذلك بمركز سقارة للتنمية المحلية .

وفِي بداية الاجتماع أكد اللواء شعراوى على أهمية بذل أقصى جهد لأداء المهام بأفضل صورة والبعد عن الروتين والإخلاص فى العمل و حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم والتواجد بينهم بصورة مباشرة يومياً ، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل كافة الأحياء والمدن بالمحافظات والعمل بإيجابية وعدم التقصير فى تنفيذ أي تكليفات .

وقال اللواء محمود شعراوى أنه سيتم توفير الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمحليات للإرتقاء بقدراتهم وتطويرها لأداء الخدمات للمواطنين بصورة سريعة وجيدة ، وأشار الوزير إلى اهتمامه وتركيزه خلال الفترة المقبلة بالعاملين فى الادارة المحلية لتحسين أدائهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع خلق روح من التنافس وتحفيز العاملين وتحمل المسئولية .

وأكد اللواء محمود شعراوى على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات ، والتفاعل مع مشاكلهم وسرعة حلها ، مؤكداً أن رؤساء الأحياء والمراكز والمدن هم حجر الأساس وأول حلقة فى التواصل بين الحكومة والمواطن لخدمته يومياً .

وأوضح اللواء شعراوى أن الحكومة السابقة قامت بدور وجهد مهم لخدمة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية بكافة المحافظات ، وأضاف الوزير أن سيتم استكمال ما تم بناءوه خلال الفترة الماضية وتعظيم الإيجابيات .

وقال شعراوى ان القيادة السياسية تختزل الزمن لتحقيق نقلة كبيرة في كافة المجالات ، وشدد على ضرورة تحقيق قفزات فى تنفيذ المهام والمشروعات خلال المرحلة المقبلة .

واشار اللواء محمود شعراوى الي انه سيقف شخصياً مع المخلصين والشرفاء والذين يقومون بأداء أعمالهم بتفانى وجدية بالادارة المحلية بالمحافظات لأحداث نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين ، و سيتم محاسبة أى متجاوز .

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود التى قامت بها الدولة والأجهزة المعنية فيما يخص ملف استرداد أراضى وأملاك الدولة والإستعدادات الجارية لإطلاق الموجه العاشرة للإزالات ، حيث أكد اللواء محمود شعراوى على أهمية سرعة تنفيذ قرارات الإزالات وإنهاء إجراءات طلبات التقنين التى تم تقديمها من الجادين ، وشدد الوزير على ضرورة التأكد من جاهزية المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل حى ومدينة بالتنسيق قوات انفاذ القانون وجهات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات وتشكيل فرق تدخل سريع بكل حى لمنع عودة الازالات مرة أخرى على الأراضى التى تم تنفيذ الازالات عليها .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية إزالة كافة الإشغالات التى تؤثر على حياة المواطنين فى الشارع بالأحياء والمدن وتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى المهد وعدم انتظار وصولها لأدوار مرتفعة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن مشكلة القمامة من الظواهر السلبية الموجودة فى المحليات ، وجارى وضع خطة قصيرة المدى خلال أيام لتحقيق نقلة كبيرة وحل تلك المشكلة التى تؤرق المواطنين ، مشيراً إلى المسابقة التى سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لإختيار أفضل حى ومدينة وقرية بكل محافظة ، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى تقييم منظومة النظافة والمتابعة اليومية لحل تلك المشكلة .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم العمل على رفع كفاءة المنظومة الحالية بكافة المحافظات لتعظيم الإمكانيات المتاحة وطالب رؤساء المدن والأحياء بالتواجد فى الشارع لمتابعة حل مشكلة القمامة خلال الفترة المقبلة وإستخدام كافة الإمكانيات الموجودة لذلك .

وطالب الوزير من رؤساء الأحياء والمدن بتفعيل دورهم فى السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف على المواطنين خاصة وأن الزيادة التى تشهدها بعض السلع بالأسواق لا تتناسب مع الزيادات التى شهدتها أسعار المواد البترولية والمحروقات.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة وجود إرادة على النجاح دائماً فى مواجهة أي تحديات أو مشكلة تواجهنا ، وطالب بتفعيل الحملات التموينية بالمحافظات لمراقبة الأسواق وأسعار السلع مع عمل تسعيرة تقديرية لبعض السلع الغذائية والخضروات والفاكهة .

كما طالب اللواء محمود شعراوى بسرعة التواصل مع مركز الأزمات بالوزارة فى أى أحداث أو مشكلات لسرعة حلها ، مع ضرورة تفعيل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن وتسهيل التراخيص التى يطلبها المواطنين والعمل على تعظيم موارد المحافظة وخلق الأفكار الجديدة لحل المشاكل والتحديات .

وأكد الوزير على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين مع ضرورة التواصل مع الشباب فى مواجهة بعض التحديات والمشكلات بالأحياء والمدن المقيمن بها والاستماع الي أفكارهم .

كما أشار اللواء شعراوى إلى أهمية العمل على تلافي كافة السلبيات التى حدثت فيما يخص برنامج " مشروعك " بالمحافظات خلال الفترة القادمة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات والتنسيق مع الوزارات المعنية للتغلب على أى مشكلات .

وقال الوزير ان قطاع التفتيش والرقابة سيقوم بعمل حملات تفتيش معلنة بالتنسيق مع المحافظات وأخرى مفاجئة لمتابعة الخطط الاستثمارية ومنظومة النظافة والازالات للتعديات على أراضى الدولة وفحص شكاوى المواطنين وتفعيل المراكز التكنولوجية وتقييم أداء الوحدات المحلية ومنظومة الشكاوى .

واستمع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء إلى بعض التجارب الناجحة لعدد من رؤساء المدن والأحياء فى حل بعض المشكلات وطالب الوزير من الحضور بإرسال أى مقترحات أو أفكار الى ديوان عام الوزارة لبحثها ودراسة تعميمها فى عدد من المحافظات .