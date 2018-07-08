وزير التعليم العالى يفتتح اليوم مؤتمر "شباب بيحلم ببكره" بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد مؤتمر "معاً من أجل مصر" و الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو و العيد القومي للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر ..شباب بيحلم ببكره"، ومن المقرر أن يستمر حتى 12 من يوليو الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس.

وسيشهد افتتاح المؤتمر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوزير المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وعدد من الشخصيات العامة.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى خمسة أيام إلى تنمية الوعي الفكري و الثقافي للشباب.

يذكر أن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة قد أجرى جولة تفقدية للاستعدادات النهائية بقاعة المؤتمرات الكبرى لجامعة عين شمس قبيل انطلاق فاعليات المؤتمر.