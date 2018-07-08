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الأحد، 08 يوليه 2018 01:37 ص
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مصر تشارك باجتماعات فريق الخبراء الحكوميين لحماية المستهلك بجنيف

الأحد، 08 يوليه 2018 01:00 ص
مصر تشارك باجتماعات فريق الخبراء الحكوميين لحماية المستهلك بجنيف اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك
كتب مدحت وهبة
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يشارك اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلاً عن الحكومه المصرية  فى اجتماعات الدورة الثالثة  لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة  و حمايه المستهلك خلال يومى 9- 10 يوليو بمقر منظمة  الامم المتحدة للتجارة والتنمية  – اونكتاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا و تعقد بالعاصمه السويسرية  جنيف.

ويشارك اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك ممثلاً عن الحكومه المصرية  فى اجتماع المنظمة  ، حيث يناقش الاجتماع الموضوعات الخاصة بحماية المستهلك و على رأسها مساهمة حماية المستهلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و مراجعة بناء القدرات والمساعدات الفنية بشان سياسات وقوانين حماية المستهلك و حضور عرض نظم تسوية المنازعات و التعويض، ومناقشة تقرير مجموعة العمل الخاصة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك ، وبحث اجراءات سلامة المنتجات الغذائية. 

 

 

 
 
 

 


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مصر

حماية المستهلك

جنيف




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