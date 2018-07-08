مسجل خطر يصيب عاطلا بطلق نارى بسبب خلافات الجيرة بالدقهلية

أصيب عاطل بطلق ناري فى الفخد على يد مسجل خطر بناحية مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية إثر خلافات بسبب الجيرة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز المطرية، بوقوع مشاجرة بين المدعو "السيد ال" 41 سنة مسجل خطر مقيم بندر المطرية وهارب من عدة قضايا، و"السيد ال" له معلومات جنائية، إثر خلافات بسبب الجيرة، فقام الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى مستخدما سلاح ناري محدثا به إصابة في الفخذ وفر هاربا، وتم تحويله إلى مستشفى المنزلة المركزى وحالته مستقرة.

وعلى الفور انتقلت كافة القيادات الأمنية برئاسة العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية، والعميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية، والعقيد سيد خشبة رئيس فرع البحث الجنائي لشمال الدقهلية، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي تكون من الرائد احمد فتحي صالح، والرائد أحمد سالم حسانين، والرائد احمد السادات رئيس مباحث المنزلة، والرائد احمد خضير رئيس مباحث ميت سلسيل، والرائد احمد فريد، وجاري عمل فريق البحث الجنائي وتحديد مكان المتهم الهارب وملاحقته وضبطه.