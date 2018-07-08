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مساعد وزير الداخلية يتفقد السلاسل الغذائية للتأكد من خفض الأسعار

الأحد، 08 يوليه 2018 02:12 م
مساعد وزير الداخلية يتفقد السلاسل الغذائية للتأكد من خفض الأسعار اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين
كتب محمود عبد الراضى
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قاد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين جولات مفاجئة على بعض السلاسل الغذائية، التى أعلنت تخفيض الأسعار بنسبة 30 % استجابة لمبادرة الوزارة.

وحرص مساعد وزير الداخلية على تفقد السلاسل الغذائية للتأكد من وجود السلع، خاصة الاستراتيجية بأسعار مخفضة، كما أعلن السلاسل الغذائية.

وجاء ذلك بعد مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تهدف لتخفيض الأسعار وتوفير السلع الغذائية للبسطاء، والتى أشرف عليها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين.


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