video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديوجراف.. رحلة هروب منى المذبوح من لبنان إلى الإساءة للمصريين والسجن 8 سنوات بالقاهرة

الأحد، 08 يوليه 2018 04:55 م
فيديوجراف.. رحلة هروب منى المذبوح من لبنان إلى الإساءة للمصريين والسجن 8 سنوات بالقاهرة منى المذبوح
كتب- محمد محسوب
إضافة تعليق

حددت نيابة مصر الجديدة 29 يوليو لنظر الاستئناف على حكم محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس اللبنانية منى المذبوح بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 

وعدلت هيئة محكمة جنح مصر الجديدة، من حكمها بحبس المتهمة من 11 سنة، بتهمة نشر فيديو يسىء للشعب المصرى إلى الحبس 8 سنوات.

كان النائب العام قد قرر إحالة المتهمة منى مذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجمتع والتعدى على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

 

 


إضافة تعليق

منى المذبوح

محكمة جنح مصر الجديدة

فيديو يسىء للشعب المصرى




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة