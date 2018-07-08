طفل الشروق: "كانوا هيضربونى علشان سألتهم عن الساعة"

روى الطفل هشام سامى المختطف من أمام منزله بمدينة الشروق، فى أول تصريحات له عقب عودته لأسرته، قائلا: "هما جم خدونى من قدام البيت، وخلونى أنام لحد العصر، وبعدين صحونى أكل، كنّا كل يوم بنأكل فراخ ولحمة دليفرى، وقعدونى فى شقة فى القطامية وكان بيقعد معايا 3 فى الشقة"

وأضاف الطفل فى تصريحات خاصة لـ"لليوم السابع" "المتهمين كانوا هيضربونى عشان بسأل الساعة كام، وقالوللى أول ما جدك يدفع الفلوس هنروحك"، مؤكدا أنه سيشهد على المتهمين فى طابور العرض غدا أمام النيابة.