video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فى أول تصريح له بعد عودته..

طفل الشروق: "كانوا هيضربونى علشان سألتهم عن الساعة"

الأحد، 08 يوليه 2018 08:39 م
طفل الشروق: "كانوا هيضربونى علشان سألتهم عن الساعة" طفل الشروق
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
روى الطفل هشام سامى المختطف من أمام منزله بمدينة الشروق، فى أول تصريحات له عقب عودته لأسرته، قائلا: "هما جم خدونى من قدام البيت، وخلونى أنام لحد العصر، وبعدين صحونى أكل، كنّا كل يوم بنأكل فراخ ولحمة دليفرى، وقعدونى فى شقة فى القطامية وكان بيقعد معايا 3 فى الشقة"
 
وأضاف الطفل فى تصريحات خاصة لـ"لليوم السابع" "المتهمين كانوا هيضربونى عشان بسأل الساعة كام، وقالوللى أول ما جدك يدفع الفلوس هنروحك"، مؤكدا أنه سيشهد على المتهمين فى طابور العرض غدا أمام النيابة.
 
وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت  فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.
 
وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحي الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكي، ووروود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.
 
أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبي الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين. 
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة في الحادث).
 
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على باقى تفصيلات الواقعة.
 
aa07ea0d-fc2b-4608-9570-a28d28690602
الطفل بصحبة جده عقب عودته 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 4 من المتهمين بواقعة خطف "طفل الشروق".. والنيابة تبدأ التحقيق

النيابة تستعجل تحريات المباحث فى خطف طفل الشروق

تحقيقات النيابة تكشف: واقعة خطف "طفل الشروق" بعيدة عن منزل رئيس الوزراء السابق

اخبار الحوادث

اخبار مصر

خطف طفل الشروق

اعادة طفل الشروق

نيابة القاهرة الجديدة

طفل الشروق

قضية خطف الشروق




لا تفوتك
فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة