صور.. قصف متبادل ينتهك اتفاق التسوية فى جنوب سوريا

أ ف ب

شهد اتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة درعا فى جنوب سوريا، الأحد، انتهاكات إثر قصف متبادل بين الفصائل المعارضة والجيش السورى ومقتل 4 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وتسبب القصف، بحسب متحدث باسم الفصائل المعارضة، بتأجيل تنفيذ أحد بنود الاتفاق والذى ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين غير الراغبين بالتسوية مع الجيش السورى.

وبضغط من عملية عسكرية واسعة بدأتها سوريا بدعم روسى فى 19 يونيو، وإثر مفاوضات مع مسؤولين روس، وافقت الفصائل المعارضة فى محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الرئيس السورى فى العام 2011، الجمعة على التسوية.



القتال فى درعا



القصف فى سوريا



جانب من القتال فى درعا