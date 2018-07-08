س و ج.. كل ما ترغب فى معرفته عن نظام القدرات بالفنون التطبيقية

بدأت اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية ضمن الكليات العاملة بهذا النظام، التى تشترط إجراءات اختبارات للقبول بها إلى جانب مجموع الثانوية العامة، ويرصد "اليوم السابع"، أهم ملامح نظام القدرات بكليات الفنون التطبيقية من خلال خدمتها الحصرية س وج.

هل تقبل كليات الفنون التطبيقية طلاب "الأدبى"؟

لا تقبل كليات الفنون التطبيقية الطلاب من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، ويقتصر القبول بهذه الكليات علــى الطلاب الحاصلين علــــى الثانوية العامة من الشعبة العلمية ( كيمياء – فيزياء – أحياء)حديث والشعبة الهندسية (كيمياء – فيزياء – رياضة بحتية – رياضة تطبيقية والطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) من القسم العلمى .

كيف يتم ترشيح الطلاب لكليات الفنون التطبيقية؟

يتم ترشيح الطلاب لهذة الكليات عن طريق شبكة الإنترنت بأسبقية المجموع الكلى لدرجات الطالب وذلك من الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص بالكلية.

أين يؤدى طلاب القاهرة والجيزة اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية؟

طلاب محافظتى القاهرة والجيزة يؤدون اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بالجيزة التابعة لجامعة حلوان.

ما المحافظات التى يؤدى طلابها اختبارات القدرات بجامعة بنها؟

طلاب الثانوية العامة بمحافظات "الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية"

ما المحافظات التى يؤدى طلابها اختبارات القدرات بجامعة دمياط؟

طلاب الثانوية العامة بمحافظات: "الدقهلية- دمياط-– بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مرسي مطروح – كفر الشيخ– البحيرة

ما المحافظات التى يؤدى طلابها اختبارات القدرات بجامعة بنى سويف؟

طلاب الثانوية العامة بمحافظات: بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الاقصر – اسوان.

ما الأدوات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية؟

( قلم رصاص – مسطرة – ألوان جواش أو مياه أو أقلام ) .

ما أقسام كليات الفنون التطبيقية على مستوى جامعات الجمهورية؟

1- قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون .

2- قسم الطباعة والنشر والتغليف .

3- قسم الإعلان .

4- قسم التصميم الداخلى والأثاث .

5- قسم التصميم الصناعى .

6- قسم االاثاثات المعدنية والإنشاءات المعدنية والحديدية .

7- قسم المنتجات المعدنية والحلية .

8- قسم الخزف .

9- قسم الزجاج .

10- قسم الزخرفة .

11- قسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم .

12- قسم الغزل والنسيج والتريكو .

13- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز .

14- قسم الملابس الجاهزة .